Ev ve iş yeri hırsızı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Muratpaşa ilçesi Güvenlik ve Konuksever Mahallesi’nde iş yerinde, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’nde evden meydana gelen hırsızlık olaylarını 27 yaşındaki Ç.A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi. İş yeri ve evlerden laptop bilgisayar, cep telefonu ve para çaldığı belirlenen Ç.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ç.A. adli makamlara sevk edildi.