Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 14:45

Ev ve iş yeri hırsızı yakalandı

Antalya’nın Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapan 1 kişi yakalandı.

Ev ve iş yeri hırsızı yakalandı

20 Kasım 2017 14:45


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Muratpaşa ilçesi Güvenlik ve Konuksever Mahallesi’nde iş yerinde, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’nde evden meydana gelen hırsızlık olaylarını 27 yaşındaki Ç.A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi. İş yeri ve evlerden laptop bilgisayar, cep telefonu ve para çaldığı belirlenen Ç.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ç.A. adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç