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03 Temmuz 2017 13:49

Evde başından vurulmuş halde bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 29 yaşındaki bir kişi, evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.

Evde başından vurulmuş halde bulundu

03 Temmuz 2017 13:49


Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın Kestel Mahallesi Yaylalı Mevkii’nde bir evde oturan Ayşe ile Hismet Boz, saat 12.00 sıralarında eve geldiğinde oğlu 29 yaşındaki Ahmet Boz’u, kafasından av tüfeğiyle vurulmuş vaziyette, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Yanında av tüfeği de bulunan Boz’un anne ve babası durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Boz’un öldüğü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Boz’un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere yola çıktı. İntihar ettiği ihtimali üzerinde duran jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.




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