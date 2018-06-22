Evde sağlık okulu açılıyor

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Devlet Hastanesi işbirliği ile hazırlanan ‘Evde Sağlık Okulu Projesi’nin açılış töreni, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Enes Efendioğlu ve 34 hasta yakınının katılımı ile gerçekleştirildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, evde bakım hizmetlerinin önemini vurgulayarak, Türkiye’de bu konuda çok ilerleme kaydedildiğini, bu proje ile hasta yakınlarının evde sağlıklı yaşam ve bakım süreçlerinin, alacakları eğitim ile daha bilinçli yapılabileceği belirtti.

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç ise, evde sağlık hizmeti ile yapılan ziyaretlerde hastalardan gelen şikayetler değerlendirilerek bu proje ile yola çıkıldığını ifade etti.

Teorik eğitimin yanı sıra maket üzerinde de pratik bilgilerinde uygulamalı yapılacak 4 haftalık eğitim programının müfredatı şunlardan oluşuyor:

“Ev tipi ventilatör bakımı, trakeostomili hasta bakımı, yara bakımı, ilaç kullanımı, stoma, boşaltım, hijyen, beslenme, diyabet, egzersiz, sonda bakımı, hasta bakımını üstlenen kişinin karşılaştığı güçlükler ve sosyal haklar.”

Öte yandan okuldan mezun olan katılımcılara, mezuniyet günü diploma takdim edilecek.