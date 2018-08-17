Evinde komaya girdi, hastaneye kaldırılırken yolda öldü

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sülek Mahallesi’nde yaşayan Serdar Arı (36) evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Serdar Arı, yolda hayatını kaybetti.
Arı’nın ölen teyzesinin cenazesine katıldıktan sonra rahatsızlanarak evlerine döndüğü, akşam saatlerinde yakınları tarafından evde komaya girmiş halde bulunduğu bildirildi.
Manavgat Köprüsüne çıkmak isterken yaralanmıştı
Serdar Arı, 26 Temmuz’da iddiaya göre aldığı alkolün etkisiyle Manavgat Çevreyolu Köprüsüne çıkmak isterken merdivenlerde düşerek başından yaralanmış, kanlar içerisinde ırmağa atlamak isterken sağlık görevlileri tarafından köprünün korkuluklarından indirilerek hastaneye kaldırılmıştı.