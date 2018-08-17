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17 Ağustos 2018 14:30

Evinde komaya girdi, hastaneye kaldırılırken yolda öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 20 gün önce aldığı alkolün etkisiyle Manavgat Köprüsüne çıkıp ırmağa atlamak isterken yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahıs, aniden rahatsızlandığı evinden hastaneye kaldırılırken ambulansta öldü.

Evinde komaya girdi, hastaneye kaldırılırken yolda öldü

17 Ağustos 2018 14:30


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sülek Mahallesi’nde yaşayan Serdar Arı (36) evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Serdar Arı, yolda hayatını kaybetti.


Arı’nın ölen teyzesinin cenazesine katıldıktan sonra rahatsızlanarak evlerine döndüğü, akşam saatlerinde yakınları tarafından evde komaya girmiş halde bulunduğu bildirildi.



Manavgat Köprüsüne çıkmak isterken yaralanmıştı


Serdar Arı, 26 Temmuz’da iddiaya göre aldığı alkolün etkisiyle Manavgat Çevreyolu Köprüsüne çıkmak isterken merdivenlerde düşerek başından yaralanmış, kanlar içerisinde ırmağa atlamak isterken sağlık görevlileri tarafından köprünün korkuluklarından indirilerek hastaneye kaldırılmıştı.




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