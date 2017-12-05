Evinden çıkan kadın öğretmene kapkaç şoku

Olay sonrası gözyaşlarına boğulan öğretmen, aynı kapkaççının 5 dakika sonra başka bir kadını daha mağdur ettiğini öğrenince dedektif gibi sokaklarda delil aradı.

Olay, bugün 09.30 sıralarında Meydankavağı Mahallesi Meydan tramvay durağı yakınındaki bir ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkan müzik öğretmeni İlknur Tosun (45), evde bir eşyasını unuttuğunu fark ederek dönüş yoluna geçti. Bu sırada kadını uzun süredir takip eden kasklı motosikletli bir şahıs, Tosun’un elindeki çantayı alarak kaçtı. Olay sonrası şok geçiren Tosun ise önce polisi ardından eşi ve babasını aradı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, bir zincir market şubesi önünde gerçekleşen olayın failini belirlemek için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kapkaççının kask takılı olduğu için eşkalini belirleyemedi. Olaydan 5 dakika sonra ise 12. Cadde üzerinde başka bir kadının kapkaça uğradığını duyan Tosun, sokak sokak kapkaççıyı aramaya başladı. Sokaktaki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen talihsiz öğretmen, çöp konteynerlerini de kontrol ederek delil aradı. Çantasına ait bir bulguya ulaşamayan ve oldukça üzgün olduğu gözlenen öğretmeni ise eşi ve babası teselli etti.

"Sadece anahtarımla kaldım"

Olay anını anlatan İlknur Tosun, "Okula gitmek için tramvay durağına doğru yürüyordum. Son anda bir şey unuttuğumu fark ettim. Tekrar eve doğru dönmeye başladım. Benim tekrar geri döndüğümü görmüş, motosikletle kaldırıma çıkarak elimden çantayı aldı ve kaçtı. Arkasından koştum ama yetişemedim. İçerisinde param, akıllı telefonumu, kimlik ve kredi kartlarım vardı. Sadece anahtarımla kaldım. Ben de araştırmaya başladım, çünkü benden 5 dakika sonrası da 12. Caddede başka bir bayanın çantasını almış" dedi.

Polis ise çevrede 2 kapkaç olayına karışan motosikletliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.