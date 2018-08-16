Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 10:01

Evinden çıkarken 6 köpeğin saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu

Antalya’da evinden çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam, ayak ve kollarında oluşan ısırıklar sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evinden çıkarken 6 köpeğin saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu

16 Ağustos 2018 10:01


Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evinden dışarıya çıkan 52 yaşındaki Vahap Kaçmaz, merdivenlerden aşağıya inerken 6 sokak köpeğin saldırısına uğradı. Bir anda yere yığılan Kaçmaz’ı köpekler, bacak ve kollarından ısırmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden düşmeye başlayan Kaçmaz’ı köpeklerin elinden çevredeki vatandaşlar aldı. Kanlar içinde kalan Kaçmaz’ın durumunun 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçmaz, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, bölgede bir çok başı boş köpeğin tehlike arz ettiğini belirterek, yetkililerden konuya çözüm getirmesi için yardım talep etti. Olay sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri, köpekleri yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç