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13 Ağustos 2018 18:14

Evinden ekmek almak için çıkan çocuk 1 gün sonra internet kafede bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinden ekmek almak için ayrılan 12 yaşındaki çocuk, 1 gün sonra internet kafede bulundu.

Evinden ekmek almak için çıkan çocuk 1 gün sonra internet kafede bulundu

13 Ağustos 2018 18:14


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Yayla Mahallesi 2532 sokakta Hayme Hatun Anaokulu bitişiğinde bulunan evlerinden dün sabah saat 10.00 sıralarında ekmek almak için çıkan 12 yaşındaki Bilal Buğra Ağabulut’tan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Baba Beyhan Ağabulut her yerde oğlunu ararken, kayıp haberinin internet sitelerinde yayınlanmasının ardından, bir internet kafe sahibi, Ağabulut’un kafede olduğu bilgisini verdi. Daha sonra internet kafeye gelen baba Ağabulut oğlunu teslim aldı.


Öte yandan, Bilal Buğra Ağabulut’un geceyi bir arkadaşının evinde geçirdiği öğrenildi.




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