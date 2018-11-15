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Evlilik için soygun yaptı, muradına eremedi

Antalya’da sevdiği kızla evlenebilmek için bir iş yerinden 25 bin dolar değerinde altın ve gümüş çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da sevdiği kızla evlenebilmek için bir iş yerinden 25 bin dolar değerinde altın ve gümüş çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye olay, göre geçtiğimiz 4 Ekim günü saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, altın ve gümüş ürünlerin satıldığı bir iş yerinden 25 bin dolar değerinde takının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut A. ve Ercan V. olduğunu, hırsızlık öncesinde plan yaptıklarını belirledi.


Umut A. ve arkadaşı Ercan V.'nin, soymaya karar verdikleri iş yerine yakın bir pansiyonda kaldıkları, gece olunca yan taraftaki hamama girip bir süre kaldıkları, daha sonra iş yerine girip soygunu gerçekleştirdikleri iddia edildi. Şüphelilerin fark edilmemesi için iş yerinin önüne bir kamyonet çekerek kameraların açısını kapattıkları görüldü.


İki şüpheli gözaltına alınırken, elden çıkaramadan ele geçirilen 25 bin dolar değerindeki takılar iş yeri sahibine teslim edildi.


Umut A. emniyetteki ifadesinde, sevdiği kızı kaçırmak için hırsızlık yaptığını, ürünleri ellerlinden çıkaramadan polisin yakaladığını söylediği belirtildi.


2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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