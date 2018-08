İddiaya göre, Alanya’da aşçılık yapan F.S. (45) isimli kadını evlilik vaadiyle kandıran şüpheli M.E. (37) 100 TL kredi çektirdi. M.E, evlilik vaadini yerine getirmeyince çift karakolluk oldu. F.S.’nin şikayeti üzerine muhasebecilik yapan M.E, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alındığı sırada Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan M.E.’nin birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli M.E. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.