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08 Ağustos 2018 16:03

Evlilik vaadiyle 100 bin TL para dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kadını evlilik vaadiyle kandırarak 100 bin TL dolandırdığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Evlilik vaadiyle 100 bin TL para dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

08 Ağustos 2018 16:03


İddiaya göre, Alanya’da aşçılık yapan F.S. (45) isimli kadını evlilik vaadiyle kandıran şüpheli M.E. (37) 100 TL kredi çektirdi. M.E, evlilik vaadini yerine getirmeyince çift karakolluk oldu. F.S.’nin şikayeti üzerine muhasebecilik yapan M.E, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alındığı sırada Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan M.E.’nin birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli M.E. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.




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