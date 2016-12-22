EXPO 2016 Antalya Ajansı 48. Yönetim Kurulu Toplantısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, EXPO 2016 Antalya sayesinde kentte birçok kalıcı yatırımın gerçekleştiğini söyledi. Bakan Çelik, “İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de bu güzel alan Antalya’mıza ve Türk turizmine hizmet etmeye devam edecektir” dedi.

EXPO 2016 Antalya Ajansı’nın 48. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıya EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Çelik, son 10 gün içerisinde herkesi üzen gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Çelik, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, yaralılara ve gazilere de acil şifalar temenni etti. EXPO 2016’nın uluslararası boyutunun sona erdiğini hatırlatan Bakan Çelik, EXPO’nun gerek Antalya, gerekse ülkemize çok ciddi kazanımlar sağladığını belirterek şunları söyledi:

“Öncelikle Antalya’mız yeni bir cazibe alanı kazanmış oldu. Özellikle de Aksu ilçesinde önemli gelişmelere katkı sağladı. Bu bölgenin değerlenmesi açısından ciddi katkıları oldu. Yine Aksu ve Tehnelli derelerinin ıslahıyla tarıma da ciddi katkı sağlamış oldu bu fiziki alan. Alt yapı yatırımları açısından Antalya’mız için önemli yatırımlar gerçekleşti. Raylı sistemlerde, kollektörlere, köprülü üst geçitlere, alt geçitlere varıncaya kadar ciddi bir alt yapı hizmetini de alma imkanı oldu. Bir diğer açıdan yeşil şehir bilincinin gelişmesi noktasında da bu 6 aylık dönem içerisinde de önemli kazanımlar elde edildiği inancı içerisindeyiz.”



“Yapılan harcamaların hepsi şeffaf”

Bakan Çelik, tüm bu yatırımların yanı sıra EXPO alanının önümüzdeki dönem içerisinde de Antalya ve Türk turizmine hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizdi. Kamuoyunda EXPO 2016’nın maliyetiyle ilgili çıkan haberleri de değerlendiren Bakan Çelik, “Hiçbir şeyin saklı gizli olması mümkün değil. Her şey şeffaf. Yönetim Kurulu burada, yapılan harcamalar burada, bütçe ortada. Dolayısıyla bu konuda size bir rakam bildirmek istiyorum. EXPO 2016 Antalya’nın maliyetinin 1 milyar 720 milyon TL olduğunu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Rastgele bazı değerlendirmeler yapılmasın. Bu rakam tabi ki önemli bir rakam, ülkemiz için, Antalya için, Türk turizmi için helal hoş olsun ama konuyu zahmet edip içeriden bilgi almadan rastgele değerlendirme yapmayı da haksızlık olarak gördüğümü belirtmek istiyorum” dedi.



EXPO 2016 Antalya bildirgesi yayınlandı

EXPO 2016 Antalya’nın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Çelik, EXPO ile sadece Antalya’ya kalıcı eserler bırakmadıklarını, ülkenin geleceğine yönelik de önemli mesajlar içeren bir bildirge hazırlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Nisan 2016’daki açılış töreninde ifade ettiği talimatları doğrultusunda Uluslararası Sergiler Bürosunun (BIE) EXPO’ların sonunda ortak bir bildirge yayınlanması yönündeki teamüllerine de uygun olarak katılımcı ülkelerin katkıları ve mutabakatı ile hazırlanan “EXPO 2016 Antalya Bildirgesi”nde A1 kategorisinde düzenlenen EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi’nin ana ve alt temaları çerçevesinde önemli çevre sorunları ve çözümleri, biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, çocuklara güvenli ve yeşil bir dünya bırakma gibi konularda ortak kararlılığı ifade ettiği vurgulandı.



EXPO 2016 “Yenidoğan ormanları projesi”ni kazandırdı

Bildirgenin “Miras” başlıklı bölümünde katılımcı ülkelerin hibe ettiği ülke bahçelerinin kalıcı olacağı belirtilerek, çevre bilincinin artırılması amacıyla “Yenidoğan Ormanları Projesi” tanıtıldı. Bildirgenin “Gelecek” başlıklı bölümünde ise tüm katılımcıların ortak taahhütleri yer aldı. Bu çerçevede EXPO ruhunun geleceğe taşınması amacıyla iki yılda bir Antalya’da konferans düzenlenmesi ve EXPO sergi alanındaki tesislerin Uluslar arası teknoloji ve eğitim merkezi olarak kullanılabileceği hususları bildirgede yer aldı. Bildirgenin “Sonuç” bölümünde ise tüm zorluklara ve tehditlere rağmen katılımcı ülkelerin geniş bir işbirliği içinde gezegenimizin geleceği konusunda insanlığın geleceği olan çocuğa ve doğaya gereken önemi vereceği hususunda ortak kararlılık ifade edildi. Üye ülkelerin görüşlerinin de alınmasıyla birlikte üzerinde mutabık kalınan ve Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde hazırlanan “EXPO 2016 Antalya Bildirgesi’nde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) onayı ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tescili ile gerçekleştirilen ’Çiçek ve Çocuk’ temalı EXPO 2016 Antalya, altı ay boyunca tüm dünyadan ziyaretçilere eşsiz bir kültürel ve görsel şölen sunmuştur. ’Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya’ felsefesi ile yola çıkan EXPO 2016 Antalya’da yeni nesillere doğa sevgisini aşılamak için pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Başta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi hakkında 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması ve Uluslararası hukukta öne çıkmış olan prensipler doğrultusunda EXPO 2016 Antalya’nın temaları vasıtasıyla yeşil şehirler, sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliğin korunması gibi küresel önem arz eden başlıklara dikkat çekilmiştir. Tarım ve bahçecilik, katılımcıların güçlü desteği ve işbirliği ile EXPO 2016 Antalya’da yeni bir ivme kazanmıştır. Tüm dünyada her gün daha az türün ekimi yapılmakta ve bu durum iklim değişikliği ile birlikte, sadece biyoçeşitliliği değil aynı zamanda gıda güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır. EXPO 2016 Antalya, kültür bitkilerinin zaman içerisinde değişime uğraması ve biyoçeşitlilik konularına geniş bir perspektiften bakarak, insanoğlu ve bitki çeşitliliği arasındaki önemli ilişkiye vurgu yapmıştır. EXPO 2016 Antalya, insanoğlunun ancak ve ancak sağlıklı bir çevre, doğa ile dost üretim, sürdürülebilirlik ve paylaşımcılık sayesinde en iyi yaşam koşullarına ulaşılabileceğini önemle vurgulamıştır.