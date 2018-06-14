EXPO Antalya’ya girişler artık ücretsiz

gününden itibaren ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 23 Nisan 2016’da ziyaretçilere kapılarını açan EXPO Antalya yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı ziyaretçilere artık ücretsiz giriş imkanı sağlayacak. Ülke bahçelerinin yanı sıra, Antalya’nın önemli simgelerinden olan tarihi Hadrianus Kapısı’nı sembolize eden EXPO Kulesi, Türkiye’nin ilk Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi, Kongre Merkezi, Amfi Tiyatro, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan etkinliklerin düzenleneceği Çocuk Adası, çocuklar için Bilim ve Teknoloji Merkezi, aileler ve çocuklar için Kır Alanı, EXPO Gölü, EXPO 2016 Antalya’nın sembol çiçeği şakayık şeklinde teras, EXPO Tepesi, EXPO Ormanı, Kültür ve Sanat Sokağı ile mimari kültürün yansıtılacağı yiyecek-içecek mekanları misafirlerini bekliyor.

EXPO

"Exposition" kelimesinin kısaltılmışı olan EXPO, Dünya Fuarı olarak 19. yüzyılın ortalarından beri düzenlenen dev bir organizasyon. Dünyanın en büyük kültür, tarih ve eğitim olimpiyatı olan EXPO, aynı zamanda dünyanın en büyük sosyal etkinliği olarak da tanımlanıyor. 100 yılı aşkın geçmişi ile bir gösteri niteliği taşıyan EXPO, belirlenen temada yeryüzünde gelinen en son noktayı, geleceğe yönelik vizyonu, olanakları, sorunları, çözümleri tüm boyutlarıyla gözler önüne seriyor. Beş yılda bir düzenlenen EXPO, altı ay sürüyor. Katılımcıları arasında devletler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve şirketler yer alıyor.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı EXPO 2016 Antalya, dev bitki heykelleri projesi ile dünya çapında ses getirdi. EXPO’daki çiçek ve çocuk temasına uygun yapılan 110 bitki heykeliyle, Avrupa’da ilke imza atıldı.