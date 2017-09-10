Eylül ayında deniz keyfi

Yurdun bazı bölgelerinde sezonun ilk karı yağmaya ve bazı bölgelerde de yağmur yağışları görülürken turizm şehri Antalya’da vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Plajında denizin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya’da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurdu. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Can simitleriyle denize giren çocukların sıcak hava ve denizin tadını çıkardıkları gözlendi.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranının ise yüzde 64 olarak ölçüldü.

Antalya’da sıcak havayı fırsat bilerek denize gelen Ahmet Yiğit, “Sahiller burada hala dolu ve insanlar akın akın gelmeye devam ediyorlar. Serinlemek için ve tatilimize devam etmek için buradayız. Bu sıcaklıklar önümüzdeki ayda devam edecek gibi duruyor. Antalya sıcak ve denize olan sevgimizden dolayı buradayız. Sık sık denize gelerek sıcaktan korunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Turizmci olan ve hafta sonu tatilini ailesiyle denize gelerek sürdürdüğünü söyleyen Gülşah Yiğit, “Hava çok sıcak ve çok güzel. Antalya’da plajlar dolu ve su sıcaklığı da gayet güzel. Çok eğleniyoruz” dedi.

Eylül ayında olduklarını ve ülkenin bazı noktalarında kar ve yağmur yağışlarının olduğunu belirten Yiğit, “Türkiye’de bazı yerler soğuk ve yağmurlu bunu görüyoruz. Antalya’da çok sıcak ve güzel, bundan herkes memnun. Bizde denize girerek sıcaktan korunuyoruz” şeklinde konuştu.