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01 Eylül 2018 12:28

Eylül ayında Konyaaltı’nda deniz keyfi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla Antalya’da yerli ve yabancı tatilciler denize girdi.

Eylül ayında Konyaaltı’nda deniz keyfi

01 Eylül 2018 12:28

Yurdun farklı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, Antalya’da deniz keyfi devam etti.


Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya’da, sıcaktan bunalan vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Yurdun farklı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, Antalya’da yine manzara değişmedi ve tatilciler Eylül ayının ilk gününde de denize girmeye devam etti. Bazı tatilciler denize girerken, bazı tatilciler ise şezlonglara uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Can simitleriyle denize giren çocuklar sıcak hava ve denizin keyfini çıkardı.


Öte yandan aileleri ile birlikte sahile gelen bazı çocuklar ise, fıskiyenin altına girip eğlenceli dakikalar geçirdi. Buz gibi suyun altında sevinç çığlıkları atan minikler, serinlemenin tadını çıkardı.




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