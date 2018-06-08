Ezgü’den avantajlı ziyaret

Antalya’da kurduğu Sümer Ezgü Sanat Akademisi ile çocuklara sanat eğitimi vererek hem klasik hem de modern sanatları sevdiren Türk Halk Müziği sanatçısı Ezgü ile bir araya gelen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, eğitim ve sanat üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Antalya’nın kültür ve sanata bakışını değiştirmek için Antalya Kültür Sanat’ı kente kazandırdıklarını ifade eden Davut Çetin, Ezgü’nün de Türk Halk Müziği’ne çok büyük bir değer kazandırdığını ifade etti. Sümer Ezgü’nün Antalya’ya yerleşerek burada çalışmalar yürütmesinin kent için büyük bir kazanç olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “Aynı zamanda Odamızın üyesi olan Sümer Ezgü bundan sonra tüm üyelerimizin çocuklarına Sümer Ezgü Sanat Akademisi’nde özel bir indirim sağlayacak. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve her geçen gün yeni firmaların eklendiği ATSO Avantaj Kart sistemine dahil olan Sümer Ezgü Sanat Akademisi bu uygulamayla üyelerimizin çocuklarına yüzde 10’luk bir indirim sunacak” şeklinde konuştu.

Ezgü: “ATSO’ya hem bir sanatçı hem de bir kentli olarak teşekkür ediyorum”

ATSO Avantaj Kart sistemine girmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Sümer Ezgü, ATSO’nun kültür ve sanata yaptığı katkıların kent açısından çok büyük önem taşıdığını söyledi. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi, Antalya Kültür Sanat ve ATSO Kaleiçi Evi’ni kente armağan eden ATSO’nun üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını dile getiren Ezgü, “ATSO’ya kültür ve sanata yaptığı bu katkılardan dolayı öncelikle bir sanatçı daha sonra bir kent yaşayanı olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler de üyesi olduğumuz ATSO üyelerinin çocuklarına özel bir indirim ile üzerimize düşeni yapmak istedik” dedi.