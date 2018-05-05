Falez plajları yeni sezona hazır

Erenkuş, Mobil ve Konserve Koyu plajları kullanıma açılırken Erdal İnönü Kent Parkı ve İnciraltı plajları da Mayıs ayında kapılarını açacak.

Hizmetlerle geçen yıl plajlarında ‘Mavi Bayrak’ dalgalandıran Muratpaşa Belediyesi, yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu plajlarında kış mevsimi dolayısıyla sökülen ahşap platformlar yeniden monte edildi. Erenkuş, Mobil ve Konserve Koyu plajları kullanıma açılırken Erdal İnönü Kent Parkı ve İnciraltı plajları da Mayıs ayında kapılarını açacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’nın dünyaca ünlü doğal zenginliklerinden falezlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kentidir’ sözünü söylediği Erenkuş mevkiinden Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Bababurnu’na kadar kamunun kullanımında bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Bölgenin aynı zamanda 1. derece doğal sit statüsünde bulunduğunun altını çizen başkan Uysal, “Bu durumun farkında olarak gerçekleştirdiğimiz özenli çalışmalar sonucunda 3 plajımız geçen yıl Mavi Bayrak almaya hak kazandı” diye konuştu. Başkan Uysal, 2018 yılı için de başvuruların yapıldığını belirterek Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın kısa zamanda sonuçları açıklayacağını aktardı.