Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 09:49

Falez plajları yeni sezona hazır

Muratpaşa Belediyesi’nin 5 falez plajında yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Falez plajları yeni sezona hazır

05 Mayıs 2018 09:49

Erenkuş, Mobil ve Konserve Koyu plajları kullanıma açılırken Erdal İnönü Kent Parkı ve İnciraltı plajları da Mayıs ayında kapılarını açacak.


Hizmetlerle geçen yıl plajlarında ‘Mavi Bayrak’ dalgalandıran Muratpaşa Belediyesi, yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu plajlarında kış mevsimi dolayısıyla sökülen ahşap platformlar yeniden monte edildi. Erenkuş, Mobil ve Konserve Koyu plajları kullanıma açılırken Erdal İnönü Kent Parkı ve İnciraltı plajları da Mayıs ayında kapılarını açacak.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’nın dünyaca ünlü doğal zenginliklerinden falezlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kentidir’ sözünü söylediği Erenkuş mevkiinden Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Bababurnu’na kadar kamunun kullanımında bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Bölgenin aynı zamanda 1. derece doğal sit statüsünde bulunduğunun altını çizen başkan Uysal, “Bu durumun farkında olarak gerçekleştirdiğimiz özenli çalışmalar sonucunda 3 plajımız geçen yıl Mavi Bayrak almaya hak kazandı” diye konuştu. Başkan Uysal, 2018 yılı için de başvuruların yapıldığını belirterek Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın kısa zamanda sonuçları açıklayacağını aktardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç