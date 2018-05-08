Falez plajlarına Mavi Bayrak

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında değerlendirmelerini tamamlayan Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi 2018 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Antalya’dan 200 plajın yer aldığı listeye Muratpaşa Belediyesi 4 falez plajıyla girdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajları Mavi Bayrak’la ödüllendirildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mavi Bayrak’ın önemli bir standart olduğunu söyledi. Mavi Bayrak programında bu yıl ana vurgunun ‘sürdürülebilirlik programı’ olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu Mavi Bayrak kriterlerinin güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenmesi ve geliştirilmesi anlamına geliyor. Geçen yıl 3 plajımız Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştı. Bu yıl hem bu plajlarımızdaki Mavi Bayrakları koruduk hem de Erenkuş Plajı’na Mavi Bayrak aldık. Böylece falez kıyı bandında Mavi Bayraklı plaj sayımız 4’e yükseldi.”

Mavi bayrak nedir?

Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini ve çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, plajları kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliğini garanti etmektedir.