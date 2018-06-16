Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 11:45

Falezler temizlendi

Muratpaşa Belediyesi, falez kıyı bandında periyodik olarak yaptığı genel temizlik çalışmasını Ramazan Bayramı’ndan önce gerçekleştirdi.

Falezler temizlendi

16 Haziran 2018 11:45


Mavi bayraklı plajlarıyla, Antalyalıları, falezlerden Akdeniz’in mavilikleriyle buluşturan Muratpaşa Belediyesi, düzenli aralıklarla falez kıyı bandı temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin falez bandı boyunca gerçekleştirdiği çalışma 2 gün devam etti. Ekipler son olarak, Falez 2 Parkı’nda, denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerden halatlarla inerek falezleri saran ot ve sazlıkları temizledi. Bununla birlikte bantta ayrıca genel temizlik de yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
  • Cumartesi
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç