Falezler temizlendi

Mavi bayraklı plajlarıyla, Antalyalıları, falezlerden Akdeniz’in mavilikleriyle buluşturan Muratpaşa Belediyesi, düzenli aralıklarla falez kıyı bandı temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin falez bandı boyunca gerçekleştirdiği çalışma 2 gün devam etti. Ekipler son olarak, Falez 2 Parkı’nda, denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerden halatlarla inerek falezleri saran ot ve sazlıkları temizledi. Bununla birlikte bantta ayrıca genel temizlik de yapıldı.