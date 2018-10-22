Falezlerden kurtarılan genç, "Sadece oturuyordum" dedi

Antalya'da falezlerin uç noktasına çıkan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 1 kişi polis ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sırasında Konyaaltı Caddesi Yavuz Özcan Parkı içerisindeki falezlerde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 1 kişi, park içerisinde koruyucu bariyerleri aşıp, kayalıkların uç noktasına oturdu. Bir süre kendi kendine konuşan ve yanında taşıdığı kesici aletle kollarını kesmeye başlayan şahıs için 112'ye haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın olduğu yere ulaşan polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından isminin Fırat Ş.(26) olduğu öğrenilen genci tehlikeli bölgeden aldı. Ekip aracına bindirilen Fırat Ş., polisin sorularına ağlayarak cevap verdi. Fırat Ş., polislere "Sadece oturuyordum, başka bir amacım yoktu, benim hiçbir şeyim yok” dedi.

Fırat Ş.'nin kolundaki kesik için sağlık ekipleri çağrılırken, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.