Fatma Turgut hayranları Kepez'de buluştu

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Kahve Festivali'nde Fatma Turgut sahne aldı.

Ünlü Sanatçı Fatma Turgut, Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Kahve Festivali'nin finalinde sahne aldı. Yalnızlık senfonisi parçası ile gönüllerde taht kuran ünlü sanatçı, Kepez Belediyesi'nin halka kazandırdığı Dokumapark'ta birbirinden özel parçalarını Antalyalılar için seslendirdi. Değmesin ellerimiz, Bir melek vardı, Aşk tadın adlı onlarca parçası ile müzik dünyasına yeni bir heyecan getiren Fatma Turgut,'un sahne aldığı festival alanı Antalya'nın dört bir yanından gelen on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Tütüncü'den teşekkür

Sevilen sanatçı, ekibiyle birlikte en popüler şarkılarını Kepez'de seslendirdi. Canlı olarak gerçekleşen konserde Fatma Turgut'un performansı büyük alkış aldı. Final konserinde eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte sahneye çıkan Başkan Hakan Tütüncü, üç gün süren coşkulu festivale yoğun katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Tütüncü, onlarca kahve firmasının katılımı ile gerçekleştirdikleri festivalin ilerleyen yıllarda daha büyük organizasyonlar ile devam edeceği müjdesini de sahneden Antalyalılara verdi. Fatma Turgut'a başarılı performansından dolayı çiçek takdim eden Tütüncü, Kepez'in adını altın harflerle yazdıracak projelerin yolda olduğunun da altını çizdi. Kapanış konseri, kalabalığın şarkılara eşlik etmesi ile coşkusuyla devam etti.