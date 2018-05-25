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25 Mayıs 2018 11:35

Faytona koşulan at aşırı sıcaktan yere yığıldı

Antalya’da faytona koşulan at, aşırı sıcaktan dolayı yere yığıldı.

Faytona koşulan at aşırı sıcaktan yere yığıldı

25 Mayıs 2018 11:35

Atı gören vatandaşlar faytoncuya tepki gösterdi.


Olay Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, faytona koşulan 2 attan birisi aşırı sıcağa dayanamayıp durdu ve yere yığıldı. Bu sırada atını yerden kaldırmak için çaba gösteren faytoncuya ise çevredeki vatandaşlar ‘susuzluktan ölüyor bu hayvanlar’ diye tepki gösterdi. Başka bir vatandaş ise faytoncunun üzerine yürüyerek ittirdi. Gerginlik, araya diğer vatandaşların girmesiyle son bulurken, faytoncu da atını kaldırmak için yardımcı olmaya çalıştı. At bir süre sonra, zor da olsa ayağa kalkmayı başardı.


Geçtiğimiz yaz aylarında yine aynı güzergah üzerinde faytona koşulan bir at, aşırı sıcak ve susuzluktan ölmüş, faytoncu da olay yerinden kaçmıştı.




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