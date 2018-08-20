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20 Ağustos 2018 11:30

Faytona koşulan at yol ortasında yığıldı, hayvanseverler tepki gösterdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde faytona koşulan iki attan birinin seyir halindeyken düşüp yerde çırpınması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Faytona koşulan at yol ortasında yığıldı, hayvanseverler tepki gösterdi

20 Ağustos 2018 11:30


Olay geçtiğimiz Cuma günü Alanya’da yaşandı. İddiaya göre faytona koşulan iki attan biri bir anda yere yığıldı. Kalkmak için çırpınan atın görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sahibi tarafından koşumları çıkartılan at ayağa kaldırılıp yoluna devam etti. Olayın sosyal medyada yayınlanmasından sonra hayvanseverler, atın açlık ve susuzluk sebebiyle dayanamayıp yere düştüğü gerekçesiyle olaya büyük tepki gösterdi.


Görüntülerin yayınlanmasının ardından Alanya Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri atı bulup muayene etti. Atın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı bildirilirken atın ismi açıklanmayan sahibi, yolda iki at arasındaki dalaşma yüzünden birinin kayıp yere düştüğünü, koşumları sebebiyle kendi kendine kalkamadığını iddia etti.




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