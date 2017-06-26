İl dışından da talep alan anne Sönmez, kendisi gibi engelli çocukları bulunan 5 anneyi de bu işe yönlendirdi.

Kepez Çankaya Mahallesi’nde ikamet eden 44 yaşındaki ev hanımı Semra Sönmez’in ikinci bebeği erken doğumla 510 gram dünyaya geldi. Anne Sönmez, uzun süre yoğun bakımda kalan bebeğini 5.5 ay sonra kucağına alabildi. 8 ay geçmesine rağmen tepkileri bulunmayan bebeğinin durumundan şüphelenen Sönmez, hastanenin yolunu tuttu. 13 aylıkken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulan minik Mehmet Ercan’ın zorlu tedavi süreci de başlamış oldu. Anne Semra Sönmez’in ve doktorların çabasıyla Mehmet, 4.5 yaşında az da olsa konuşmaya ve yürümeye başladı. Eşinden ayrı olan ve hayatın yükünü tek başına omuzlayan Semra Sönmez, çocuğuna en iyi tedavi imkanını sağlayabilmek için gündelik ev temizliklerine gitmeye başladı. Sönmez, bakıma muhtaç olması nedeniyle 8 yaşındaki oğlunu da temizlik işlerine götürüyordu. Küçük Mehmet bir hafta önce Ankara’da kalça leğen kemiği, omurga kas gevşetici ameliyatları oldu ve belden aşağısı alçıya alındı. Sönmez ise oğluna bakabilmek için temizlik işlerini bırakmak zorunda kaldı.

Oğlu için fizik tedavi odası hazırlayacak

Aynı zamanda evini geçindirmesi de gereken Semra Sönmez’in aklına en iyi yaptığı işlerden biri olan yaprak sarma geldi. Pazarlama sorunu yaşayan Sönmez, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden, "Oğlumun geçirdiği ameliyattan dolayı artık temizliğe gidemiyorum. Bu süreçte evde yaprak sarması yapıyorum. Antalya’da olanlar lütfen ulaşsın" diye yardım çağrısı yaptı. Bu çağrıya Antalya protokolü başta olmak üzere onlarca hayırseverden destek geldi. En büyük desteği ise Danimarka’dan gelen bir aile grubu verdi. Kendi aralarında para toplayan Danimarkalı grup, küçük Mehmet’in 10 aylık fizik tedavi masrafını karşılamış oldu. Şimdilerde anne Sönmez’in tek amacı tefrişatı yapılması gereken odayı Mehmet için fizik tedavi merkezi haline getirmek.

Semra Sönmez, oğlunun erken doğuma bağlı serepral palsi (beyin felci) hastası olarak dünyaya geldiğini hatırlatarak, bir dizi ameliyatın ardından son operasyonunu bir ay önce kalça, leğen kemiği omurga ve kas gevşetmeden geçirdiğini söyledi.

"İlgi mutlu etti"

Mehmet ameliyat olmadan önce oğluyla birlikte ev temizliklerine gittiğini hatırlatan Sönmez, “Mehmet’in ameliyatın ardından yatakta olması nedeniyle temizliğe gidememeye başladım. Oğlumun fizik tedavi süreci başlayacağı için paraya ihtiyacım vardı. En iyi yaptığım iş olan sarmayı sardım ve sosyal paylaşım sayfam üzerinden düşüncelerimle birlikte paylaştım. Oğlumun tedavisine yaprak sarmasıyla katkıda bulunacağımı ilettim. O kadar duyarlı vatandaş benimle iletişime geçti. Hepsi sağ olsunlar.Talepler iyi gidiyor” dedi.

İl dışından da anneler buldu

İl dışından da çok sayıda sarma siparişi aldığını kaydeden Semra Sönmez, “Özellikle, Ankara, İstanbul ve İzmir’den talepler gelmeye başladı. Ama ben oralara gönderemiyordum. Fakat bu işi yapabilecek olan benim gibi çocukları hasta olan ailelerle iletişim kurdum. 4 anne olarak sarma işine devam ediyoruz. Manisa’daki bir annemiz de bizim hammaddemiz olan yaprakları temin ediyor. Böylelikle 5 anne olduk. Beni arayanları diğer illerdeki annelerimize yönlendiriyorum” diye konuştu.

"10 aylık fizik tedavi parası ödendi"

Antalya’da sarmalarını iki noktada teslim ettiğini dile getiren Sönmez, “Ülkemizin her yerinden ziyaretçimiz geliyor. Danimarka’dan bir grup geldi. Gelmeden önce de topladıkları bir para var onu hesabıma yatırmışlar. Bakım maaş dönemim yaklaşmıştı, bankaya gittim hesabımda çok para vardı. Banka yetkililerine bir yanlışlık olduğunu, hesaba çok para yatırıldığını söyledim. Banka görevlileri bir sorunun olmadığını bana ilettiler. Ertesi gün parayı yatıran Danimarkalı grup bu parayı da yatırmıştı. O para ile de Mehmet’in 10 aylık fizik tedavi parası yatırılmış oldu. Bizi çok mutlu ettiler” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’den engelli arabası

Danimarkalı misafirlerine sarma ikram ettiğini dile getiren Sönmez, “Öğrencilerin ziyareti bizi çok mutlu etti. Kısa süre önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ziyaret etti ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. Başkanımız bize ihtiyacımız olan engelli arabası hediye etti. Mehmet için bir fizik tedavi odasını hazırlıyorum. Zihinsel ve fizik tedavisini bu odada vereceğim. Sarma ile oğlumu hayata bağlamaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.