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22 Aralık 2016 15:00

Felçli vatandaşın çöken evini belediye yeniden yaptı

Felçli vatandaşın çöken evini belediye yeniden yaptı

22 Aralık 2016 15:00

Alanya Belediyesi Bucak Mahallesi’nde yaşayan ve maddi durumları iyi olmayan ailenin evinin onarımını yaptı.
Alanya Belediyesi, Bucak Mahallesi’nde yaşayan, sol tarafı felçli ve maddi durumu iyi olmayan Eyüp Çalık isimli vatandaşın evinde çöken zemini onardı. Evin her tarafından soğuk ve yağmur suyu girdiğini anlatan Eyüp Çalık; “Durumumuzu Muhtarımız Durali Güven’e anlattık. O da belediyeye başvurarak yardımın yapılmasını sağladı. Evin durumu çok kötüydü. Yürürken bastığımız yerler çöküyordu. Belediye ekipleri kısa sürede evi tekrar yaptılar. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.



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