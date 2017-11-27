Fener’e 165 yeraltı çöp konteyneri

Muratpaşa Belediyesi, 20 bine yaklaşın nüfusuyla Fener Mahallesi’nde son 1 ayda 165 çöp konteynerini yer altına aldı. Yaz aylarında asfaltı tamamen yenilenen mahallede son çalışmayla mahalledeki çöp konteynerlerinin dörtte üçü yeraltına alınmış oldu. Mahalledeki yeraltı çöp konteyneri sayısı böylece 177’ye ulaştı.

Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda patentine sahip olduğu yeraltı çöp konteynerleri Temizlik İşleri Müdürlüğü Atölyesi’nde üretiliyor. Yeraltı sistemiyle daha fazla çöp depolama kapasitesi yaratılırken görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırılıyor. Sistem özellikle yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda da önemli avantaj sağlıyor. Yerden sağladığı tasarrufun yanı sıra yaya ve araç geçişlerini kolaylaştırırken, site ve okul gibi alanlarda konteynerler sorun olmaktan çıkıyor, çocuklarını güvenle oynayabileceği alanlar yaratıyor.