Feslikan Yaylası Şenlikleri için geri sayım

si gerçekleştirilecek olan Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaz Şenlikleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Antalya’da her yıl özlemle beklenen Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaz Şenlikleri için geri sayım başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birim müdürleriyle birlikte Feslikan Yaylası’nda yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Böcek, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alırken, bu yıl 21.si gerçekleştirilecek olan Feslikan Yaz Şenlikleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, 28-29 Temmuz günlerinde Feslikan Yaylası’nda Antalya’lıların, heyecanla coşkuyu bir arada yaşayacaklarını söyledi.

Muhittin Böcek, “Antalya’da yayla havası denince akla gelen ilk yerlerden biridir Feslikan. Antalya’ya sadece 44 kilometre uzaklıkta olan Feslikan Yaylası, Antalya’nın batı kıyılarında yükselen bütün yaylaların da merkezi durumunda. Yaklaşık bin 800 metre yüksekliğe sahip olan Feslikan Yaylası’nda, bu yıl 21.sini gerçekleştireceğimiz Yaz Şenlikleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yemyeşil dağları ve tertemiz havası ile bu yılda binlerce ziyaretçiyi yaylaların yaylası Feslikan Yaylası’nda ağırlayacağız.”

Funda Arar ve Sümer Ezgü

2 gün sürecek etkinlikler hakkında bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, etkinliklerin ilk günü bir birinden değerli iki sanatçının sahne alacağını söyledi. “Ersin Show ile sevilen pop müzik sanatçısı Funda Arar ve Sümer Ezgü konserleriyle Feslikan Yaylası’nın o serin havasını biraz ısıtacağız.” diyen Muhittin Böcek, sanatçıların 28 Temmuz Cumartesi günü Feslikan Yaylası’nda Antalya’lılarla buluşacaklarını bildirdi.

800 Pehlivan er meydanında

29 Temmuz Pazar günü ise etkinliklerin güreşlerle devam edeceğini ifade eden Muhittin Böcek, bu yıl 800’e yakın pehlivanın er meydanına çıkacağını söyledi. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Konyaaltı Belediyesi adına güreşen İsmail Balaban ile altın kemeri Antalya’ya getirdiklerini dile getiren Başkan Böcek bu mutluluğu Feslikan’da yaşamak istediklerini kaydetti. Şimdiden tüm güreşçilere başarı dileklerinde bulunan Başkan Muhittin Böcek, 28-29 Temmuz günlerinde tüm Antalya’lıları Feslikan’a beklediklerini söyledi.