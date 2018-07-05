Feslikan Yaylası’na toplu ulaşım seferleri başlıyor

501 nolu hat, 17.15’te otogardan kalkacak ve Çallı-Eğitim Araştırma Hastanesi-Meltem Bulvarı-İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı-Hurma Mahallesi-Çakırlar-Feslikan Yaylası arasında hizmet verecek.

Ulaşım ağına yeni otobüsler ve hatlar ekleyen, ekspres seferler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Antalya’ya 30 kilometre uzaklıkta olan Feslikan Yaylası’na da 6 Temmuz’dan itibaren toplum ulaşım seferleri başlatıyor. Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay merkeze 54 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı İlçesi Dağbeli ve Bademağacı mahallelerine DC27 nolu hat ile ilk kez toplu ulaşım seferi koymuştu. Seferlere Feslikan Yaylası da eklendi. Antalyalıların yaz aylarında sıklıkla gittiği Feslikan Yaylası’na artık vatandaşların erişimi daha kolay olacak. Otobüsler 6 Temmuz Cuma gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak

Otogardan kalkacak

501 nolu hat 17.15’te otogardan kalkacak ve Çallı-Eğitim Araştırma Hastanesi-Meltem Bulvarı-İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı-Hurma Mahallesi-Çakırlar-Feslikan Yaylası arasında hizmet verecek. Haftanın yedi günü toplu ulaşımın olacağı Feslikan Yaylası seferlerinde vatandaşlar, tam 5.20 TL, öğrenci 3.20 TL, emekli ve öğretmen 4.00 TL biniş ücreti ödeyecek. Şehit, gazi yakınları, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar ile ücretsiz kartları ile seyahat edebilecek.