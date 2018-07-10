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10 Temmuz 2018 11:46

Feslikan’a toplu ulaşım seferleri arttırıldı

Büyükşehir Belediyesi, merkeze 30 kilometre uzaklığındaki Feslikan Yaylası’na başlattığı otobüs seferlerinin sayısını artırdı.

Feslikan’a toplu ulaşım seferleri arttırıldı

10 Temmuz 2018 11:46


Antalyalıların yazın yoğun olarak kullandığı Feslikan Yaylası’na ulaşım kolaylaştı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, talep üzerine daha önce günde tek olan sefer sayılarını artırdı.


Buna göre, 501 nolu hat sabah 06.00 ve 20.30’da Feslikan’dan, 17.15’te de Antalya Otogarı’ndan kalkacak.


Haftanın 7 günü


501 nolu otobüs Çallı-Eğitim Araştırma Hastanesi-Meltem Bulvarı-İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı-Hurma Mahallesi-Çakırlar-Feslikan Yaylası güzergahını takip edecek. Haftanın yedi günü toplu ulaşımın olacağı Feslikan Yaylası seferlerinde vatandaşlar, tam 5.20 TL, öğrenci 3.20 TL, emekli ve öğretmen 4.00 TL biniş ücreti ödeyecek. Şehit, gazi yakınları, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar ise ücretsiz kartları ile seyahat edebilecek.




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