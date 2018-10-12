Festival konukları Perge'de

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali için 13 ülke 25 şehirden Antalya'ya gelen heyetler Perge Antik Kenti'ni gezdi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 3. Kaleiçi Old Town Festivali, tüm heyecanıyla devam ediyor. Antalya'nın tarihi kent merkezinde festival sokak performansları, sergiler ve dinletilerle devam ederken festival için kentte bulunan 13 ülke 25 kentten heyetler Perge Antik Kenti'ni gezdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde 2018'in Antalya için Perge Yılı ilan edilmesi çerçevesinde gerçekleşen ziyarette festival konukları, antik Pamfilya kentine hayran kaldı.

Rusya'dan Kosova'ya İrlanda'dan Hindistan'a dünyanın farklı noktalarından gelen konuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken rehberlerden Perge'de devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.