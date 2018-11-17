Festivalde Flamenko rüzgarı

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nin düzenlendiği 7'nci Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Deniz Friese'yle Antalya Flamenko Atölyesi'nin eşlik ettiği Ceyhun Güneş ve Mert Baycan konseriyle devam etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'yle bu yıl 7'ncisini gerçekleştireceği Uluslararası Gitar Festivali'nde 2'nci gün sona erdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde devam eden festivalin 2'nci gün sahnesinde “Endülüs'ten Anadolu'ya” projesiyle ulusal ve uluslararası festivallerde yer alan Ceyhun Güneş ve Türk ve dünya ritimlerinde uzmanlaşmış çok yönlü müzisyen Mert Baycan konseri ve onlara eşlik eden Deniz Friese ve Antalya Flamenko Atölyesi vardı.

Güneş ve Baycan sohne performansı ve onlara eşlik eden Friese ile Antalya Flamenko Atölyesi konser bitiminde uzun süre ayakta alkışlandı.