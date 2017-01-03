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03 Ocak 2017 15:32

FETÖ şüphelisi Alanya’da yakalandı

FETÖ şüphelisi Alanya’da yakalandı

03 Ocak 2017 15:32

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan kadın Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde FETÖ/PDY soruşması kapsamında aranan Gülsüm D.’nin Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir evde kaldığı istihbaratına ulaşan Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, sabah saatlerinde şüpheliyi kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Gülsüm D., emniyetteki sorgusunun ardından Alanya Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.



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