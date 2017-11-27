FETÖ’den aranan Alanya eski kaymakamı İstanbul’da yakalandı

Antalya’da sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özdemir’in tanınmamak için saçını boyattığı ve sakal bıraktığı görüldü.

Kaçak kaymakam hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan yakalama kararının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Özdemir’in izini İstanbul’da buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle birlikte koordineli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’a hareket eden Antalya TEM ekipleri, Özdemir’i Fatih ilçesinde bir evde yakaladı. Yakalanmamak için sakalını ve saçını uzattığı, sahte kimlik kullandığı belirlenen Erhan Özdemir, sorgulanmak üzere bu sabah saatlerinde Antalya’ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ’cü kaymakamın üzerinde ve evinde yapılan aramada 5 adet cep telefonu, 4 adet flaş bellek ile sahte kimlik ele geçirildi. Antalya’ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Erhan Özdemir adliyeye sevk edildi.

7 Eylül 2012’de Alanya Kaymakamlığına atanan Özdemir bu görevini 23 Eylül 2014 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte İzmir Vali Yardımcılığı görevine atanan Özdemir, mahkeme kararlarıyla Alanya Kaymakamlığı görevine defalarca geri döndü.

Mahkeme kararıyla ilk olarak 12 Mart 2015’te Alanya’ya dönen Özdemir, hakkında açılan soruşturmadan dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak Isparta Vali Yardımcılığı’na atandı. Mahkeme Özdemir’i 28 Haziran 2015’te tekrar Alanya’ya gönderdi ancak Bakanlık kararıyla bir gün sonra Isparta Vali Yardımcılığı’na geri gönderildi. Tekrar dava açan Özdemir, 10 Şubat 2016’da Alanya Kaymakamlığı görevine yine iade edildi. Özdemir, bir gün görev yapıp rapor aldı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yine geçici görevle Kayseri Vali Yardımcılığı’na atandı. Sürekli soruşturma geçiren Erhan Özdemir’in Alanya’daki bir vakfın başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması nedeniyle, mahkemeler tarafından göreve iade edilmişti. Erhan Özdemir yaklaşık 15 aydır FETÖ soruşturması kapsamında ’Anayasayı ihlal, hükümete silahlı isyan, silahlı örgüte üye olmak’ üyeliği suçlamasıyla polis tarafından aranıyordu.