Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 18:03

FETÖ’den aranan komiseri saklayan otel sahibi yakalandı

ANTALYA (İHA) – FETÖ soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) imamı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen komiseri otellerinde satın alma müdürü olarak göstererek sakladıkları ileri sürülen otel sahibi ile 2’si yönetici 3 kişi yakalandı.

FETÖ’den aranan komiseri saklayan otel sahibi yakalandı

23 Haziran 2017 18:03


Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM imamı olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve aranan komiser Sinan B., 1 Haziran günü Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde polis tarafından yakalanmıştı. Sinan B.’nin odasında yapılan aramada ise çok sayıda sahte kimlik bulunmuş sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranırken Sinan B.’yi otelde sahte kimlikle satın alma müdürü olarak çalıştırdığı iddia edilen işletme sahibi A.Ö., otel Genel Müdürü G.S., muhasebe müdürü C.N. ve otel çalışanı S.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!