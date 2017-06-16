FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğuna yönelik tespitler üzerine 667 sayılı KHK ile kapatılan AKDİM’in yönetim kurulu, denetleme kurulu ve üyelerine yönelik 2 Haziran’da Antalya, İstanbul, Adana ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından aralarında diş hekimi, müteahhit, ev hanımı, çiftçi, emekli ve serbest meslek mensubu olan, bir kısmının bylock kullandığı tespit edilen, AKDİM yöneticisi ve üyesi oldukları değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

A.H.K., F.A., H.D., M.M.Ö., M.E., N.T., R.Y., T.K., V.Ö., Z.K. Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğince sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y., A.K., İ.A., M.M., M.H., R.Ö. ise, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.