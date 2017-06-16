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16 Haziran 2017 15:19

FETÖ’den gözaltına alınan AKDİM üyelerinden 10’u tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Antalya Kültürler Arası Diyalog Merkezi Derneğinin (AKDİM) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10’u tutuklandı.

FETÖ’den gözaltına alınan AKDİM üyelerinden 10’u tutuklandı

16 Haziran 2017 15:19


FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğuna yönelik tespitler üzerine 667 sayılı KHK ile kapatılan AKDİM’in yönetim kurulu, denetleme kurulu ve üyelerine yönelik 2 Haziran’da Antalya, İstanbul, Adana ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından aralarında diş hekimi, müteahhit, ev hanımı, çiftçi, emekli ve serbest meslek mensubu olan, bir kısmının bylock kullandığı tespit edilen, AKDİM yöneticisi ve üyesi oldukları değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.


A.H.K., F.A., H.D., M.M.Ö., M.E., N.T., R.Y., T.K., V.Ö., Z.K. Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğince sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y., A.K., İ.A., M.M., M.H., R.Ö. ise, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




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