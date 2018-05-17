FETÖ’den ‘kira sözleşmesi yapmayın’ talimatı

Operasyonda örgütün sorumlulara kira sözleşmesi yapmayın talimatı verdiği ve 2 gaybubet evinde kira sözleşmesi olmaksızın kalındığı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sabah 06.00’da FETÖ’nün kentteki hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Antalya’ya 1 ay önce atanan sözde bölge imamı Murat T. ile örgütün mali sorumlusu F.S.’nin de yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise FETÖ’nün cezaevi, ışık evleri, esnaf örgütlenmesi ve gaybubet oluşumlarının sorumluları olduğu belirtildi. Yine operasyon kapsamında hücre evlerinde 45 bin lira para ve bin dolar ele geçti.

‘Kira sözleşmesi yapmayın’

Ekipler, örgüte ait gizli haberleşme programı, dijital araç ve dokümanlara el koyarken, operasyon kapsamında 2 gaybubet evinde kira sözleşmesi olmaksızın kalındığı ve bunun örgüt tarafından ‘kira sözleşmesi yapmayın’ talimatıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan evlerini sözleşmesiz kiralayan ev sahiplerine de yasal işlem başlatıldı.