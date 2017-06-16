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16 Haziran 2017 12:20

FETÖ’nün aktif olan gaybubet evine operasyon: 6 tutuklama

Antalya’da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

FETÖ’nün aktif olan gaybubet evine operasyon: 6 tutuklama

16 Haziran 2017 12:20

Operasyonda örgütün il ve ilçe hücre yapılanmalarının hala aktif olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, aranan iki örgüt üyesini takibe alan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların saklanmak için kullandığı gaybubet evlerine ulaştı. Takibi sürdüren ekipler, imamların diğer örgüt üyeleri ve örgüt sempatizanları ile zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptığını tespit etti. Tespitin ardından düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programları Bylock ve Eagle kullandıkları tespit edilen zanlılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Antalya polisinin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonlarında örgütün il ve ilçe hücre yapılanmalarının hala aktif olduğu ortaya çıktı.




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