FETÖ’nün aktif olan gaybubet evine operasyon: 6 tutuklama

Operasyonda örgütün il ve ilçe hücre yapılanmalarının hala aktif olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, aranan iki örgüt üyesini takibe alan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların saklanmak için kullandığı gaybubet evlerine ulaştı. Takibi sürdüren ekipler, imamların diğer örgüt üyeleri ve örgüt sempatizanları ile zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptığını tespit etti. Tespitin ardından düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programları Bylock ve Eagle kullandıkları tespit edilen zanlılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya polisinin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonlarında örgütün il ve ilçe hücre yapılanmalarının hala aktif olduğu ortaya çıktı.