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24 Aralık 2017 12:45

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması şüphelileri adliyede

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması’nın (PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 19’u adliyeye sevk edildi.

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması şüphelileri adliyede

24 Aralık 2017 12:45


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında muvazzaf astsubay, astsubay, teğmen, asker ve Polis Akademisi ile ilişiği kesilen öğrencilerin de olduğu 62 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan aralarında "askeri imam" olduğu iddia edilen S.T’nin de bulunduğu 19 zanlı, sağlık kontrolünün ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


FETÖ/PDY’nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 43 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin 2013 ile 2017 yılları arasında ankesörlü telefonlar ile market ve büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları, bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri ileri sürülüyor.




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