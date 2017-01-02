FETÖ’nün bestecisi adliyeye sevk edildi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in şiirlerini besteleyen bu şiirlerden "Bir Işık Sun" isimli albümünü yapan ve aynı zamanda eğitim kurumları üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen Mehmet Çelikdemir adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 2 hafta önce sabaha karşı yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve örgütün eğitim kurumlarında üst düzey yönetici olarak faaliyet yürüten Mehmet Çelikdemir gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve sorgulanan Çelikdemir, 2 hafta sonra adliyeye sevk edildi.

Mehmet Çelikdemir’in sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı, devlet büyüklerine hakarette bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilirken, evinde yapılan aramada örgütsel materyaller ve dijital verilerin ele geçirildiği öğrenilmişti.



“Toros Eğitim kurumlarında müzik öğretmenliği yaptı”

Çelikdemir’in Antalya’da bulunan ve FETÖ operasyonları kapsamında kapatılan Toros Eğitim kurumlarında müzik öğretmeni olarak görev yaptığı ve Fetullah Gülen’in şiirlerini bestelediği öğrenildi. Fetullah Gülen’in şiirlerinden oluşan "Bir Işık Sun" isimli albüm çıkartan Mehmet Çelikdemir’in ’Her Şey Senden’, ’Bir Işık Sun’, ’Ey Nebi 1’, ’Millet Ruhu’, ’Bülbülün Çığlığı’, ’Benim Rabbim’, ’İnsan’, ’Sen’, ’Altın Saçlı Bahar’, ’Selam Söyle’ isimli şiirlerin de aralarında bulunduğu 10-15 arası şiiri bestelediği belirlendi.



“Gülen dinleyip onaylamış”

Mehmet Çelikdemir, 2015 yılında yayınlanan bir röportajında albüm sürecini şu şekilde anlatılmıştı:

"Atlastan Cepkenli Yiğit Akıncı’ şiirini bestelemeye çalıştım. Arkadaşlar güzel olmuş filan diye teşvik edince diğer şiirleri de bestelemeye başladım. 10-15 beste olunca bunları bir albüm çalışmasına dönüştürme fikri oluştu. Kalk yiğidim ve Yiğit Akıncı’nın bestelerini demo olarak bir kasete okudum. Hocamıza dinletmek ve fikrini almamız gerekiyordu. Karşıyaka Yamanlar Lisesi’nin 5. katında hocamızın duyabileceği bir ortamda kaseti çalmaya başladık. Hocamız sesi duyunca yanımıza geldi ve bu nedir diye sordu. R. ve B. hocam da ’Arkadaşımız beste çalışması yapmış müsaade ederseniz fikrinizi almak istiyoruz’ dediler. Salona geçtik ve iki ezgiyi hocamıza dinlettik. Hocamız besteleri dinlerken ağladı. Bu işin olabileceğini ifade etti. Tarz olarak da ’Bizim melodileri kullanmışsınız güzel olmuş’ diye de iltifat etti. Bu ifadeden anladım ki hocamız tarz olarak kendi kültürümüze dayalı melodik yapıyı seviyor ve öyle olmasını arzu ediyordu. Bu tabii bize büyük aşk ve şevk verdi. Kendi müzik tarzımızı geliştirerek bu yolda devam etmeliyiz. Acizane yapmaya çalıştığım bestelerde kendi öz müziğimizin yapısını korumaya çalışıyorum. Bir arkadaşımız kavalıyla eşlik etti. Bir de bazı öğrencilerim de albüme destek verdiler."