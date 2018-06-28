FETÖ’nün gaybubet evine operasyon: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Operasyon Timleri FETÖ’nün “gaybubet evi" olarak bilinen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hücre evindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ile 16 bin 710 TL, 4 bin 200 euro ve bin 840 dolar para ele geçirildi. Yakalananlardan 2’sinin kadın ve örgütte abla pozisyonunda olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Y.O. isimli erkek şahsın Afyon emniyeti mahrem imamı eşi F.O.’nun FETÖ’nün Afyon Eğitim Danışmanı, M.F.A.’nın Kütahya Büyük Bölge İmamı ve Esnaf Sorumlusu eşi Z.A.’nın ise öğretmenler sorumlusu olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan şüphelilerin dikkat çekmemek amacıyla hücre evlerinde aile görüntüsünde yaşadıkları belirtildi.

Şüphelilerin KOM Şubede ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.