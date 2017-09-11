Fevzi Çakmak’a tapu müjdesi

Hak sahipliliği tespit edilen ilk 50 kişiye, tapu tahsisine olanak sağlayan karar meclisten geçti.

Orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri ya da 2/B, Fevzi Çakmak ile ilçenin 19 mahallesinin en büyük mülkiyet sorunuydu. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, okul, park ve yol imar parsellerinde kalan yaklaşık 500 gecekondunun 30 yıla yakın devam eden tapu sorunu, 2/B şerhinden dolayı çözülemiyordu. Kepez Belediyesi de 2/B’nin çözülmesinin hemen ardından okul, yol ve park alanında kalan gecekonduların tapu sorununu çözmeye yönelik çalışmayı başlatmıştı. Tamamlanan çalışma ile kamusal hizmet alanında bulunan gecekonduların tapu sorunu, gecekondu kanunu kapsamında en yakın yerden arsa tahsisi yapılarak çözülecek.

İlk arsa tahsisi kararı meclisten geçti

Bu amaçla Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, kamusal hizmet alanındaki gecekonduların sahiplerine, ihbarname göndererek, hak sahibi olduklarını resmileştirecek belgeleri talep etti. Belgelerle ve ilgili kanun kapsamında hak sahibi olduğu tespit edilen ilk 50 kişiye, arsa tahsisi yapılması talebi de Kepez Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısında karara bağlandı. 50 hak sahibine tapu tahsisi yapılması için Encümene ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi oy birliği meclisten geçti.

Hak sahipliliği tespitinin tamamlanmasının ardından diğer 450 kişiye de tapu tahsisi yapılması talebi mecliste görüşülecek.

Tütüncü: “Tapu sözümüzü 3 ay önce tuttuk”

Başkan Hakan Tütüncü, “2/B probleminin dolayı Fevzi Çakmak Mahallesi’nin imarlı kısmında okul, yol ve park alanında kalan gecekondularla ilgili uzunca bir dönem tapulama yapılamamıştı. Tapu tahsisi kararını alarak Fevzi Çakmak Mahallesi’ne verdiğimiz sözü tutmuş olduk. Kepez’in önemli mülkiyet problemlerinden birini daha çözmeye başladığımızı mutlulukla ifade etmek istiyorum. Mahalleyi her ziyaretimde vatandaşlarımız, tapularını ne zaman alacaklarını sorarlardı. Biz de kendilerine 2018’in başında tapularınızı artık vermeye başlayacağız, demiştik. Bu sözümüzü yaklaşık 3 ay önce tutuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz.”

Düden Çayı’nın, Kepez sınırları içerisindeki Sit alanında bulunan gecekonduların tapu sorununu da çözdüklerini belirten Tütüncü, “Hem Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hem de Sit alanında adeta şapkadan tavşan çıkardık. Zorlukları, güçlükleri ortadan kaldırarak, tapulamayla ilgili büyük adımlar atmamız bizim azmimizin, gayretimizin, kararlılığımızın neticesidir. Meclis olarak Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, 2000 yılında askeri alan içerisinde dümdüz edilen 120 tane gecekondunun da 17 yıl sonra yokolan hak sahipliklerini yeniden hayata geçirmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Kepez’in mülkiyet sorunlarını bitireceğiz demiştik. Büyük Vakıf takası, Sit alanı ve Fevzi Çakmak Mahallesi’ne kamusal alanda ve askeri alandaki mülkiyet sorunlarının çözümü Kepez’in müzminleşen mülkiyet sorunlarının neredeyse bitme aşamasına geldiğini habercisidir, işaret fişeğidir” dedi.

“Yok, olan tapular artık var”

Başkan Hakan Tütüncü, Fevzi Çakmak ve Kütükçü mahallelerinde askeri alanda kaldığı gerekçesiyle 2000 yılında yıkılan 120 gecekondunun yok hükmünde olan hak sahipliliğini, imar düzenlemesiyle yasal hale getirdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, askeri alan sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle 120 gecekondu, 2000 yılında yıkılmıştı. Askeri alanda kaldığından dolayı yasal mevzuata göre 120 gecekondunun tapu hakkı yok hükmündeydi. Sorunun çözümü için yaklaşık 1053 dönümden oluşan Askeri alanda imar planı revizyonu yapıldı. Evi askeri alanda kalan vatandaşların tapu sorunu çözen, belediye meclislerinde onaylanan imar revizyonunun daha sonra imar uygulaması gerçekleştirildi. Kepez Tapu Müdürlüğü de Kütükçü ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki askeri alanı kapsayan imar uygulamasını tescil etti. Böylece askeri alanda evi yıkılan 120 gecekondu sahibine tapu verme imkanı doğdu.

Kepez Tapu Müdürü Ahmet Nazım Ergün de 120 vatandaşın bulunduğu alanı da içeren Tapu belgelerini makamında ziyaret ettiği Başkan Hakan Tütüncü’ye teslim etmişti.