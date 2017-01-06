Fikret Orman Kartal Yuvası’nı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya Muratpaşa’da Kartal Yuvası’nı ziyaret etti.

Muratpaşa İlçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde bulunan Beşiktaş Kartal Yuvası’nı ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mağazada taraftarlarla bir araya geldi. Alışveriş yapan Beşiktaşlı taraftarlar, Fikret Orman’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların formalarını tek tek imzalayan Orman, öz çekim yapmayı bilmeyen yaşlı bir taraftarın öz çekim isteğini de kırmayarak, siyah-beyazlı taraftarın telefonunu alıp öz çekimi kendisi yaptı.

Fikret Orman, mağazadaki ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra Kartal Yuvası’ndan ayrıldı.