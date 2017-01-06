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06 Ocak 2017 18:13

Fikret Orman ve Ahmet Gökçek’ten ortak mesaj

Fikret Orman ve Ahmet Gökçek’ten ortak mesaj

06 Ocak 2017 18:13

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Osmanlıspor Başkanı Ahmet Gökçek, birlik-beraberlik mesajı verdi.
Antalya Belek’de kamp hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Osmanlıspor’da başkanlar ortak açıklama yaptı. Ülkemizde son dönemlerde yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve beraberlik mesajları veren deneyimli yöneticiler, ülkenin birliğini ve dirliğinin bozulmayacağını yinelediler.

Orman: "Müsaade etmeyeceğiz"
Fikret Orman, "Moralsiz bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Ne yapabiliriz diye doğaçlama böyle takımlarımızın hep birlikte poz vermesi gibi bir şey çıktı. Çok da güzel oldu. Bu ülkede yaşamaktan çok mutluyuz ve bu ülkenin beraberliğini bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. İnsanların moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Spor bunlardan en önemi bir tanesi birlik ve beraberlik adına spor önem arz ediyordu ve elimizden geldiğince bizde mücadele ediyoruz" dedi.

Gökçek: "Bu millet bayrak bizim"
Osmanlıspor Başkanı Ahmet Gökçek ise, "Genel olarak yapmak istenenler karşısında bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Biz hep böyleyiz; dostuz kardeşiz ve hep beraber diyaloglarımızı devam ettiriyoruz. Biz güzel mesajlar vermeye devam edeceğiz. Bu millet bayrak bizim. Bu yaptıkları karşılığında her zaman alacakları tek mesaj birlik ve beraberlik mesajı olacaktır. Ufak bir organizasyon yaptık. Hep birlikte birlik ve beraberliğimizi göstermek adına" açıklamalarında bulundu.



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