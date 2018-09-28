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Film festivalinde görme ve işitme engelliler unutulmadı

55.

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde, görme ve işitme engelli sinemaseverler unutulmadı.


Dünyanın en iyilerinden oluşan zengin film seçkisi, birbirinden ünlü yıldızları ve sinemayı çocuklara götüren Festival tırlarıyla sinemaseverlere unutulmaz bir festival yaşatacak olan Uluslararası Antalya Film Festivali, görme ve işitme engelli sinemaseverleri de unutmadı. 55'inci yıla özel 55 filmin gösterileceği festivalde, görme ve işitme engellilere özel erişilebilir film gösterimleri de düzenlenecek. Festivalde, ‘Kar Korsanları' ve ‘Kurtuluş Son Durak' filmleri, sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı alt yazı ile görme ve işitme engelli sinemaseverlerle buluşacak.


Yusuf Pirhasan'ın yönettiği ‘Kurtuluş Son Durak', ‘her türlü şiddete karşı' mottosuyla hareket eden, dayanışma içerisindeki kadınlar üzerinden önemli mesajlar verirken; Faruk Hacıhafızoğlu'nun ‘Kar Korsanları' ise hayatın zorluklarına göğüs germe ve dayanışmanın güzelliğiyle ilgili etkileyici bir hikaye sunuyor.

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