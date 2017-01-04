’Fındıkkıran’ gündüz gösterimi ile sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) Fındıkkıran balesini gündüz sahneleyecek.

’Fındıkkıran ve Fareler Kralı’ öyküsünden uyarlanan Tchaikovsky’nin Fındıkkıran balesi, ANTDOB tarafından 07 Ocak Cumartesi saat 15.00’te Haşim İşcan Kültür Merkezinde sahnelenecek. Tchaikovsky’nin bestelediği son bale olan eserin reji ve koreografisi Mehmet Balkan’a ait. Şef Hakan Kalkan’ın yönettiği ANTDOB Orkestrası’nda Lale Balkan ise eserin sahne yönetmenliğini üstleniyor.



Rüyada maceralı yolculuk

E.T.A. Hoffmann’ın ’Fındıkkıran ve Fareler Kralı’ öyküsünden uyarlama olan yapıtta, Clara, yılbaşında hediye olarak, amcası Drosellmayer’den kurşun bir asker (Fındıkkıran) alır. Clara’nın aldığı hediyeyi kıskanan kardeşi Fritz, Fındıkkıran’ı almak isteyince oyuncak kırılır ve Clara üzülür. Yılbaşı partisi bittiğinde tüm konuklar ayrılır. Uykusu kaçan Clara oyuncağını merak eder. Yılbaşı ağacının altına giden Clara orada uykuya dalar ve seyirciyi rüyasında maceradan maceraya götürür.



Güçlü dansçı kadrosu

İki perde olarak sahnelenen eserde ’Clara’ rolünde Özde Eren ve ’Fındıkkıran Prens’ rolünde Tolga Burçak izleyici karşısında olurken, ’Şeker Perisi’ni Iaroslova Volkova, ’Şeker Prens’i Yağızhan Danış, ’İyilik Perisi’ni Esra Taner, ’Drosellmayer’i Evren İskender, ’Fındıkkıran’ı Umut Çaltekin, "Clara’nın Erkek Arkadaşını" Yağızhan Danış ve ’Kral Fare’yi Cenk Şahinalp canlandıracak.

10 Ocak Salı saat 20.00’de tekrar sahnelenecek olan eserin 10, 15 ve 30 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinde satılıyor.