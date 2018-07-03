Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı açıldı

Finike’nin koylarından olan 8.5 hektarlık Barbaros Hayretin Koyu Mesire alanı doğal yapısı korunarak, kadınlara özel bir plaj haline geline getirildi. Ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, sadece Finike’den değil, Kumluca, Demre ve Elmalı’dan da kadınları ağırlıyor. Plaj, Sarısu ve Alanya Aysultan’ın ardından Antalya’nın üçüncü kadınlar plajı oldu.

Ücretsiz servis

Kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı ücretsiz servis olanakları ile plaja kolaylıkla ulaşabiliyor. Finike Turunçova ve Hasyurt, Kumluca, Elmalı ve Demre’den Finike Kadınlar Plajı’na 08.00-19.00 saatleri arasında iki saatte bir araç kalkıyor. Plajdan ilçelere dönüş ise saat 08.30-19.30 saatleri arasında yine iki saatte bir olarak planlandı. Servislerle plajın girişine ulaşan kadınlar, yine ücretsiz ring seferi yapan elektrikli buggy araçlarla, koya ulaşıyor.

Diğer kadın plajlarından farklı olarak, bir koya sahip olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar da rahatlıkla denize girebiliyor. Plajda her biri 100 metrekare olan 3 adet ahşap iskele, 109 şezlong, duş, soyunma kabinleri, WC, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane ve mescit bulunuyor.