Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 12:11

Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı açıldı

03 Temmuz 2018 12:11


Finike’nin koylarından olan 8.5 hektarlık Barbaros Hayretin Koyu Mesire alanı doğal yapısı korunarak, kadınlara özel bir plaj haline geline getirildi. Ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, sadece Finike’den değil, Kumluca, Demre ve Elmalı’dan da kadınları ağırlıyor. Plaj, Sarısu ve Alanya Aysultan’ın ardından Antalya’nın üçüncü kadınlar plajı oldu.



Ücretsiz servis


Kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı ücretsiz servis olanakları ile plaja kolaylıkla ulaşabiliyor. Finike Turunçova ve Hasyurt, Kumluca, Elmalı ve Demre’den Finike Kadınlar Plajı’na 08.00-19.00 saatleri arasında iki saatte bir araç kalkıyor. Plajdan ilçelere dönüş ise saat 08.30-19.30 saatleri arasında yine iki saatte bir olarak planlandı. Servislerle plajın girişine ulaşan kadınlar, yine ücretsiz ring seferi yapan elektrikli buggy araçlarla, koya ulaşıyor.


Diğer kadın plajlarından farklı olarak, bir koya sahip olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar da rahatlıkla denize girebiliyor. Plajda her biri 100 metrekare olan 3 adet ahşap iskele, 109 şezlong, duş, soyunma kabinleri, WC, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane ve mescit bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç