Finike Belediye personeline moral gecesi

Finike Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 300 personel için müzik eşliğinde Moral gecesi düzenlendi. Geceye Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve eşi Dilek Sarıoğlu ve çok sayıda çalışan katıldı. Gecede, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, “Bizim için Temizlik ve Park Bahçeler çok önemlidir. Park ve Bahçe olmaz ise, temizlik olmaz. Temizlik olmaz ise, sizler olmazsınız. Sizleri yoğun tempo çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Özellikle afet zamanında tüm vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmada tüm personelim Belediyemizin vitrini olmuştur. Vatandaşlarımızdan Olumlu hizmet çalışması aldık. Bazen sizleri de yoruyoruz. Bazen kendi özel işinizden ve eşinizden feragat ederek, çalışıyorsunuz. Bizlerde azda olsa bir moraliniz olsun diye bu geceyi düzenledik” dedi.

Konuşmanın ardından Belediye personeli müzik eşliğinde eğlendi.