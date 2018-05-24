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24 Mayıs 2018 13:01

Finike caddeleri çiçeklerle donatıldı

Antalya’nın Finike ilçesi kırmızı, beyaz, mor renkli çiçeklerle donatıldı.

Finike caddeleri çiçeklerle donatıldı

24 Mayıs 2018 13:01


Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde gerçekleştirdiği çiçek dikimine ara vermeden devam ediyor. Binlerce mevsimlik çiçeği toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri Finike’yi de çiçeklerle donadı. Büyükşehir seralarında ilçeler için üretilen çiçekler renk cümbüşü oluşturdu.


Ekipler, kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler ve mesire alanlarını ateş çiçeğinden, kedi tırnağına, petunyadan, vapur dumanına ve begonvile kadar renk renk çiçeklerle donattı. Şu ana kadar ilçe genelinde 149 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Farklı desen ve motifleri içeren çiçek kümeleri büyük beğeni topluyor. Finike estetik bir görünüme kavuşurken, yapılan çalışma ilçe halkı tarafından takdirle karşılanıyor.




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