Finike caddeleri çiçeklerle donatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde gerçekleştirdiği çiçek dikimine ara vermeden devam ediyor. Binlerce mevsimlik çiçeği toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri Finike’yi de çiçeklerle donadı. Büyükşehir seralarında ilçeler için üretilen çiçekler renk cümbüşü oluşturdu.

Ekipler, kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler ve mesire alanlarını ateş çiçeğinden, kedi tırnağına, petunyadan, vapur dumanına ve begonvile kadar renk renk çiçeklerle donattı. Şu ana kadar ilçe genelinde 149 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Farklı desen ve motifleri içeren çiçek kümeleri büyük beğeni topluyor. Finike estetik bir görünüme kavuşurken, yapılan çalışma ilçe halkı tarafından takdirle karşılanıyor.