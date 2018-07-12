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12 Temmuz 2018 12:12

Finike Çocuk ve Gençlik Evi inşaatı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere yönelik hizmet vermek üzere yapımına başlanan Finike Çocuk ve Gençlik Evi inşaatı tamamlandı.

Finike Çocuk ve Gençlik Evi inşaatı tamamlandı

12 Temmuz 2018 12:12


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Finike’nin en büyük ihtiyaçlardan birini karşılamak üzere yapımına başladığı Çocuk ve Gençlik Evi inşaatı tamamlandı. 170 kişilik konaklama kapasitesine sahip tesis 2018-2019 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabul edecek duruma geldi.



Modern, konforlu ve güvenli bir ortam


Finike merkeze 4,5 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi’nde inşa edilen tesis, ilçede yer alan öğrenciler için modern, kullanışlı, konforlu, güvenli konaklama ve çalışma imkanı sağlamak üzere hayata geçirildi. 170 kişi konaklama kapasiteli Gençlik Evi 3 bin 757 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çatı katından oluşan projede, sığınak, 85 adet konaklama odası, her katta 60 kişilik çalışma odası, TV odası, kütüphane ve 216 kişilik yemekhane, 210 kişilik konferans salonunun yanı sıra idari birimler yer alıyor. Proje gençlerin ihtiyacına yönelik oluşturulan internet odaları, oyun ve eğlence odaları, fitness salonu ve 17 araçlık otoparkıyla tam donanımlı bir tesis olarak hizmet verecek.



Barınma ihtiyacını karşılayacak


8 milyon 740 bin TL’lik yatırımla ilçeye kazandırılan tesisin ilçedeki öğrencilerin barınma ihtiyacını çözme noktasında önemli bir açığı gidermesi bekleniyor. Çevre düzenlemesiyle de bir sosyal donatı ve yaşam alanı olarak planlanan Finike Çocuk ve Gençlik Evi’nin peyzaj düzenlemesi de bitirildi. Yürüyüş parkurları ve seyir teraslarıyla öğrencilerin keyifle vakit geçireceği bir tesis olarak inşa edilen Finike Çocuk ve Gençlik Evi bahçesinde yer alacak spor ve oyun gruplarının montajı da tamamlandı.




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