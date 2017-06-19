Finike Devlet Hastanesinde şok dalga tedavisi

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Finike Devlet Hastanesi, Antalya KHB’ye bağlı batı ilçeleri sağlık tesisleri arasında şok dalga tedavi cihazı olan tek hastane olduğu bildirildi. Finike Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Tayfun Dalgın, 13 Nisan 2017 tarihinden itibaren Finike Devlet Hastanesi’nde hastalara hizmet veren, özellikle ortopedi ve fizik tedavi hastalarının tedavilerinde kullanılan ESWT cihazı hakkında bilgiler verdi.

Ağrılarda azalma

ESWT yani şok dalga tedavisi, bir cihaz yardımı ile oluşturulan güçlü ses dalgalarının çelik bir başlıkla vücudun istenilen bölgelerine tedavi amacı ile verilmesi işlemi olduğunu kaydeden Opr. Dr. Tayfun Dalgın, “ Söz konusu ses dalgalarıyla uygulanan tedavi, tenisçi/golfçü dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları, psödoartrozlar (kaynamayan kırıklar) gibi ortopedik hastalıkların tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Her seans ortalama 5 ila 20 dakika sürmekte ve toplamda 4 ila 6 seans uygulama yapılmaktadır. Haftada bir yapılan uygulama sayesinde hastalar ilk haftadan itibaren ağrılarının azaldığını hissederler” dedi.

Şok dalga sonrası hastalığın tekrarlama şansı düşük

ESWT’nin hastaya ameliyatsız ve kortizonsuz bir tedavi imkanı sunduğunun altını çizen Opr. Dr. Tayfun Dalgın, “ESWT hastalığın nedenlerine yönelik tedavi ve kalıcı iyileşme sağlamaktadır. Çünkü ESWT tedavisi vücudun kendi iyileştirici mekanizmalarını kullandığı için hastalık bir kez iyileşmesi hastalığın tekrarlama şansını düşürmektedir. ESWT birimi hastanemizde faaliyete geçtiği günden itibaren 75 hastaya hizmet vermiştir. Hastalara ilgili branş hekimi tarafından uygun görüldüğü takdirde aynı gün tedavi uygulamasına başlanabilmekte olup, diğer seanslar ESWT hemşiresi tarafından randevu usulü ile yapılmaktadır”ifadelerine yer verdi.