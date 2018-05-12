Finike diyaliz ünitesinde 3. seans başladı

seans olarak hizmet vermeye başladı.

Finike Devlet Hastanesi’nde yoğun talep üzerine, diyaliz ünitesi 3. seans olarak hizmet vermeye başladı.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Kurt, diyaliz ünitesinde tedavi gören 40 hastanın bulunduğunu söyledi.

Kurt, “Hastanemizde fiziki yenilemeler yaptık. İlçemizde ve yöremizde Diyaliz Hastası olan vatandaşlarımıza gereken hizmeti vermekteyiz. Batı Antalya ilçesinin en büyük hastanesi konumunda olan Finike Devlet Hastanesi’nde doktor eksikliğimiz bulunmamakta. Diyaliz ünitemizde 1 doktor, 5 diyaliz hemşiresi ve 2 hasta bakıcısı görev yapmaktadır” dedi.