Finike Kadınlar Plajı 60 bin kadını ağırladı

Antalya'nın üçüncü Kadınlar Plajı'nı 3 ayda 60 bin yerli ve yabancı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kadınlara yapmış olduğu pozitif ayrımcılığın en güzel örneklerinden olan kadınlar plajı hizmeti büyük beğeni topluyor. 2014 yılında Sarısu Kadınlar Plajı ile Türkiye'nin ilk ve tek kadın yaşam alanını oluşturan Büyükşehir Belediyesi, ardından Alanya ve Finike'de aynı hizmeti vermeye başladı. Her türlü konforun yer aldığı 5 yıldızlı plajlar, kadınların gözdesi oldu.

Finike'nin en güzel koylarından 8.5 hektarlık Barbaros Hayrettin Koyu Mesire alanı doğal yapısı korunarak, kadınlara özel bir plaj haline getirildi. Antalya'nın üçüncü kadınlar plajı olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı yaz sezonu boyunca doldu taştı. Sadece Finike merkezindeki değil, Finike kırsalı, Demre, Kumluca ve Elmalı'dan kadınlar da plaja akın etti. Plaj yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekti.

Kadınlardan tam not

Finike ve çevre ilçelerdeki kadınlar yazın ve denizin tadını Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda çıkardı. 16 Eylül'de sezonu kapatan plaj, kadınlardan tam not aldı. 3 ayda 60 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladı. Muhteşem bir koya sahip olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar da güvenle denizden faydalandı.

Ücretsiz servis

Kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ücretsiz servis olanakları ile plajlara kolaylıkla ulaştı. Finike Turunçova ve Hasyurt, Kumluca, Elmalı ve Demre'den Finike Kadınlar Plajı'na iki saatte bir araç kaldırıldı. Her türlü detayın düşünüldüğü plajda her biri 100 metrekare olan 3 ahşap iskele, şezlong, duş, soyunma kabinleri, WC, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane ve mescit bulunuyor.